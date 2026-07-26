Suriye\'de Otoyol Kazası: 35 Ölü

ŞAM, 26 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin orta kesimindeki Şam- Deyrizor otoyolunda cumartesi günü iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Bakanlığı Sevk, Ambulans ve Acil Durum Müdürlüğü Müdürü Necib el-Naasan'a dayanarak bildirdiğine göre, kazada 30 kişi de yaralandı.

Humus ilinin doğusundaki el-Sukhna ve Palmira arasındaki kırsal bölgede meydana gelen kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, kazadan etkilenenlerin Humus Askeri Hastanesi'ne kaldırılması için bölgeye birkaç helikopter sevk edildiğini bildirdi.

Yetkililer, kazaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.