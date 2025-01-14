Suriye'de Patlayıcı Tehdit: 116 Çocuk Can Kaybı - Son Dakika
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Suriye'de Patlayıcı Tehdit: 116 Çocuk Can Kaybı

UNICEF, Suriye'de patlamamış mühimmat sebebiyle Aralık 2024'te 116 çocuğun yaralandığını açıkladı.

14.01.2025 15:51
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Acil Durumlar İletişim Direktörü Ricardo Pires, Suriye'de bulunan patlamamış mühimmat nedeniyle çocukların ölümcül tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek sadece Aralık 2024'te patlamamış mühimmatın infilakı nedeniyle 116 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte çocuklar için barış umutlarının arttığını ancak onların patlamamış bombaların acımasız etkisi altında olduğunu kaydeden Pires, "UNICEF, sadece Aralık 2024'te günde ortalama 4 olmak üzere 116 çocuğun patlamamış mühimmat nedeniyle öldüğü veya yaralandığı yönünde raporlar aldı. Sahadaki insani durumun değişkenliği göz önüne alındığında bunun, düşük bir tahmin olduğuna inanılıyor." dedi.

Pires, geçen 9 yılda ülke genelindeki 14 ilde en az 422 bin patlamamış mühimmat infilakının bildirildiğini söyleyerek bunların yarısının trajik çocuk kayıplarıyla sonuçlandığının tahmin edildiğini bildirdi.

"Suriye genelinde çocuklar bu gizli, genellikle görünmez ve son derece ölümcül tehditle karşı karşıya." ifadesini kullanan Pires, yerinden edilmelerin yaşanması halinde patlayıcı mühimmatla ilgili risklerin daha da arttığına işaret etti.

"Tüm hayatlarını tehlike içinde geçiren bu çocuklar, hayatlarının geri kalanını güven içinde yaşamayı hak ediyor"

Pires, Suriye'de yeniden yapılanma sürecinin ele alındığı bir ortamda zeminin güvenli ve patlayıcılardan arındırılmış olmasının sağlamak için acil yatırımlar yapılması çağrısında bulundu.

Suriye'de çocuk ölümlerinin başlıca nedeni haline gelen patlamamış mühimmatın ve kara mayınlarının bulunduğu bölgelerde yaklaşık 5 milyon çocuğun yaşandığını kaydeden Pires, "Çocukların attıkları her adım, hayal edilemez bir trajedinin riskini taşıyor. Bu çocuklara karşı sadece dinlemekle kalmayıp, harekete geçmekle yükümlüyüz. Eylemsiz geçen her gün, Suriye çocuklarını tehdit eden bir başka gündür. Tüm hayatlarını tehlike içinde geçiren bu çocuklar, hayatlarının geri kalanını güven içinde yaşamayı hak ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Patlayıcı Tehdit: 116 Çocuk Can Kaybı - Son Dakika

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