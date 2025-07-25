Suriye'de PKK/YPG ile Görüşmeler Paris'te Yapılacak

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG ile Şam yönetimi arasında ülkenin kuzeydoğusunun entegrasyonunu öngören görüşmelerin Paris'te "en kısa sürede" yapılacağını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığının X hesabından, Bakan Esad Hasan Şeybani'nin, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Paris'teki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin, özellikle kuzeydoğu Suriye ve Süveyda'da ulusal uzlaşı ve uyumu hedefleyen siyasi geçiş çabalarını desteklemek" hususunda görüş birliğine varıldığı aktarılırken, Şam yönetimi ile PKK/YPG arasında 10 Mart anlaşmasının "tam olarak uygulanması konusunda" bir sonraki istişare görüşmelerinin Paris'te "en kısa sürede" yapılacağı belirtildi.

Her türlü terörizme karşı ortak mücadelede ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesinin kararlaştırıldığının ifade edildiği açıklamada, "Suriye hükümetinin devlet kurumları aracılığıyla güvenlik sorunlarıyla başa çıkma kapasitesini güçlendirme" konusundaki gereklilik hususunda uzlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olaylardaki faillerin hesap vermesini sağlama çabalarının desteklendiğinin altı çizilirken, söz konusu olayı araştıran soruşturma komitesinin konuyla ilgili yayımlanan sonuç raporu da dahil şeffaf raporların sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, Suriye'nin komşu ülkeler için tehdit oluşturmaması ve aynı şekilde komşu ülkelerin de Suriye'nin istikrarını tehdit etmeyecek şekilde hareket etmesinin güvence altına alınması konusunda fikir birliğine varıldığı ifade edildi.

Suriye açısından "kritik bir dönemde son derece samimi ve verimli bir görüşme" yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Suriye'nin geçiş sürecinin başarısını ve Suriye'nin birliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak için önemli çabaların hızla başlaması" konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.