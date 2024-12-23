Suriye'de Rejim Askerleri Teslim Oluyor - Son Dakika
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Suriye'de Rejim Askerleri Teslim Oluyor

Suriye'de rejim askerleri, yeni yönetime teslim olup silahlarını bırakıyor, özgür bir yaşam hedefliyor.

23.12.2024 19:44
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- Suriye'de rejim askerleri teslim oluyor

ŞAM - Suriye'de rejim askerleri silahlarını bırakarak teslim olup, yeni yönetime kayıt yaptırıyor.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından başkent Şam'da geçici yönetim tarafından rejim askerlerinin teslim olması için "kimlik tespiti ve uzlaşı merkezi" kuruldu. Rejim ordusunda görev yapan askerler, polis ve diğer güvenlik güçleri üzerlerinde bulunan silah ve zimmetli eşyaları merkeze gelerek teslim ediyor. Merkezin önünde uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce asker, Esad'ın fotoğrafına basarak işlemleri gerçekleştirmek üzere binaya giriyor.

Merkeze sırayla alınan kişiler önce fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınıyor, ardından silah ve zimmetlerini teslim ediyor. Teslim işlemleri biten kişilere ülke içerisinde serbest dolaşmaları için 3 aylık geçici kimlik belgesi veriliyor. Çok sayıda asker uzun namlulu silahları, el bombalarını ve beylik tabancalarını teslim ederken, bazıları ise orduya ait araçlar ve özel eşyalarını bırakıyor.

Eski bir rejim askeri yaptığı açıklamada, "Ben daha önce askerdim ve şu an kimliğimi teslim etmeye geldim. Sonrasında normal hayatımı yaşamaya devam edeceğim. Askerde muhasebe işine bakıyordum, ömrümde hiç silah taşımadım" dedi.

"Artık özgür ve silahsız bir yaşam süreceğiz"

Başka bir eski asker ise, "Kimliğimi teslim etmeye geldim. Silahımı ilk gün teslim etmiştim. Bana hiçbir şey demediler sadece silahımı aldılar ve evime gitmemi söylediler. Askerde şofördüm. Silahını teslim etmeyenler neden teslim etmiyor anlamıyorum. Bu ülke artık özgür ve silahsız bir yaşam süreceğiz. Silahını teslim etmeyenlerin gelip yeni hükümete silahını teslim etmesi gerekiyor. Eskiden ağzımızı sadece diş doktoruna açabiliyorduk, şimdi özgürüz Suriye'de bundan sonra rahat nefes alabileceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

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