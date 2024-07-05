Suriye'de Türk Bayrağına Yönelik Provokasyonda Bulunanlar Yakalandı - Son Dakika
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Suriye'de Türk Bayrağına Yönelik Provokasyonda Bulunanlar Yakalandı

Suriye\'de Türk Bayrağına Yönelik Provokasyonda Bulunanlar Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına saldırıda bulunan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı. Şüpheli, Türk bayrağı önünde özür dileyerek bayrağı öptü. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarda yer alan diğer şüpheliler de Türkiye'den ve Türk halkından özür diledi.

05.07.2024 23:58
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Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar, Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü çalışmayla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30 Haziran'da Kayseri'de ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşandı.

Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları ile emniyet güçleri çalışma başlattı.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına saldırıda bulunan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Türk bayrağı önünde özür dileyerek bayrağı öpen şahıs, "Türk bayrağına saldırdım, çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçleri, şüpheliyi azmettirenlerin de yakalanması için çalışma başlattı.

Türk halkından özür diledi

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarda yer alan iki şüpheli de verdikleri ifadede, Türkiye'den ve Türk halkından özür diledi.

Yakalanan şüpheli, ifadesinde, "Ben ve kardeşim Kayseri'de yaşanan olaylardan dolayı etkilenerek bu yanlışı yaptık, maksadımız Türk halkını kötülemek değildi. Bizim Türk halkı ile hem dini hem de ırki bağlarımız var. Türk halkı milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum." dedi.

Şüpheliler, Suriye Geçici Hükümeti dahil birçok kurumun kendileriyle iletişime geçerek hatalı olduklarını belirttiklerini anlattı.

"Tüm kalbimle özür diliyorum"

Bölgede Türk bayrağını indirdiği tespit edilen bir şüpheli daha yakalandı.

Şüpheli Ahmed Nana ifadesinde, bazı kesimlerin provokasyonu ile sosyal medya mecralarının baskısından etkilenerek yanlış yaptıklarını belirtti.

Kendisine yakışmayacak şekilde Türk bayrağına saldırdığını belirten Nana, ifadesinde şunları kaydetti:

"Onu dalgalandığı yerden indirdim. Bu bayrak Türkiye devleti ile Türk halkının ve Türkiye ile özgür Suriye halkının ortak düşmanlara karşı verdiği mücadelede şehit düşenlerin kefeni haline gelmiş bir semboldür. Sorumsuzca sergilediğim bu davranıştan ötürü tüm kalbimle özür diliyorum. Ayrıca bu bayrağı dik tutan ve yere düşürmeyen ecdadımdan da özür diliyorum. İslam kardeşliği ve aramızdaki ortak tarih adına bu davranışımı affetmenizi diliyorum."

Bu fitneye düştüğü için Türk halkından özür dileyen Nana, Türk bayrağını öptü.

Kaynak: AA

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