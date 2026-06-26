Suriye\'de Uyuşturucu ile Mücadele Kampanyası Başlatıldı

Suriye'de İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının iş birliğiyle düzenlenen "Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele ve Bağımlılık Tedavisi Kampanyası", Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla başlatıldı.

Başkent Şam'daki Kongre Sarayı'nda, uyuşturucuyla mücadele, toplumun korunması ve uyuşturucunun zararlarına ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan kampanyanın açılış törenine hükümet yetkilileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Enes Hattab, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik meselesi olmadığını belirterek, "Uyuşturucuyla mücadele sadece güvenlik görevi değil, aynı zamanda insanı ve toplumu tehdit eden bu afete karşı ulusal ve ahlaki bir sorumluluktur." dedi.

Suriye'nin bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Hattab, uyuşturucu suçlarının sınır aşan niteliğine dikkat çekerek, ülkesinin bu tehditle mücadelede kardeş ve dost ülkelerle güvenlik iş birliğini güçlendirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Musab el-Ali de kampanyanın, Suriyelilerin sağlık ve sosyal güvenliğini koruma yönündeki kararlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını ulusal ortakların yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile iş birliği içinde yürüttüklerini vurgulayan Ali, bağımlılığın önlenmesi ve tedavisine yönelik programların geliştirildiğini ifade etti.

Törende ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi Müdürü Tuğgeneral Halid İyd de kampanyanın hedefleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İyd, son 1,5 yılda 17 captagon üretim tesisinin ortaya çıkarıldığını, 20 depoya el konulduğunu ve 90 uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini kaydetti.

Söz konusu operasyonlarda 697 milyon captagon hapı, 15 ton haşhaş, 221 ton uyuşturucu üretiminde kullanılan hammadde ile 10 ton uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildiğini aktaran İyd, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab, uyuşturucuyla mücadele görevini yerine getirirken hayatını kaybeden Halid Rıdvan el-Hac Abdullah'ın babası ve çocuklarını onurlandırdı.