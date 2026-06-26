Suriye'de Uyuşturucu ile Mücadele Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'de Uyuşturucu ile Mücadele Kampanyası Başlatıldı

Suriye\'de Uyuşturucu ile Mücadele Kampanyası Başlatıldı
26.06.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkent Şam'da, uyuşturucuya karşı kampanya Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla başlatıldı.

Suriye'de İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının iş birliğiyle düzenlenen "Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele ve Bağımlılık Tedavisi Kampanyası", Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla başlatıldı.

Başkent Şam'daki Kongre Sarayı'nda, uyuşturucuyla mücadele, toplumun korunması ve uyuşturucunun zararlarına ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan kampanyanın açılış törenine hükümet yetkilileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Enes Hattab, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik meselesi olmadığını belirterek, "Uyuşturucuyla mücadele sadece güvenlik görevi değil, aynı zamanda insanı ve toplumu tehdit eden bu afete karşı ulusal ve ahlaki bir sorumluluktur." dedi.

Suriye'nin bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Hattab, uyuşturucu suçlarının sınır aşan niteliğine dikkat çekerek, ülkesinin bu tehditle mücadelede kardeş ve dost ülkelerle güvenlik iş birliğini güçlendirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Musab el-Ali de kampanyanın, Suriyelilerin sağlık ve sosyal güvenliğini koruma yönündeki kararlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını ulusal ortakların yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile iş birliği içinde yürüttüklerini vurgulayan Ali, bağımlılığın önlenmesi ve tedavisine yönelik programların geliştirildiğini ifade etti.

Törende ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi Müdürü Tuğgeneral Halid İyd de kampanyanın hedefleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İyd, son 1,5 yılda 17 captagon üretim tesisinin ortaya çıkarıldığını, 20 depoya el konulduğunu ve 90 uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini kaydetti.

Söz konusu operasyonlarda 697 milyon captagon hapı, 15 ton haşhaş, 221 ton uyuşturucu üretiminde kullanılan hammadde ile 10 ton uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildiğini aktaran İyd, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab, uyuşturucuyla mücadele görevini yerine getirirken hayatını kaybeden Halid Rıdvan el-Hac Abdullah'ın babası ve çocuklarını onurlandırdı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Suriye, Güncel, Sağlık, Dünya, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Uyuşturucu ile Mücadele Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık “Rana“ Nusaybin’e gelin geldi, müslüman oldu: Japon Yuka artık "Rana"
18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı 18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı
Sahra Işık’ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap Sahra Işık'ın aldatİdris Aybirdi Sessizliğini Bozdu: Seray Kaya ve Aldatma İddialarına İlk Cevap!
İstanbul’a geldi Vitor Pereira’dan Türkiye’de ektirdiği saçlar hakkında yorum İstanbul'a geldi! Vitor Pereira'dan Türkiye'de ektirdiği saçlar hakkında yorum
İsrail ateşkesi bir kez daha deldi Müzakerelerin son gününde Lübnan’a hava saldırısı İsrail ateşkesi bir kez daha deldi! Müzakerelerin son gününde Lübnan'a hava saldırısı

21:22
Amerika’daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu’nun otele verdiği siparişi paylaştı
Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı
21:13
ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı
ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı
21:08
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin’in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu
20:57
Menderes Samancılar’dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır’a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi
20:23
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
19:54
Yeşilçam’ın efsane ismine veda Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 21:50:34. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Uyuşturucu ile Mücadele Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.