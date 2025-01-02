Suriye\'de Yeniden Birlik Ruhu

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Suriyeli aktivist Nura el-Yefi, Suriye halkını kutuplaştıran Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede yeniden birlik ruhunun canlandığını belirtti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi döneminde yaşananları anlatan Yefi, rejimin devrilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yefi, Esed ailesinin yönetemediği ülkeyi Suriye halkının yeniden sahiplendiğini, bunun tarihi dönüm noktası olduğunu ve ülke tarihinde ilk kez adaleti deneyimlediklerini dile getirerek, "Suriye halkı da ülkelerine yeniden sahip olduklarının farkında." dedi.

Suriye'deki gelişmelerin tüm Orta Doğu'yu etkileyeceği değerlendirmesini yapan Yefi, ülkede yeni hükümetin inşası için yürütülen çabaları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yefi, devrik Esed rejiminin toplumu "muhafazakar ve modern" olarak ikiye böldüğünü, rejimin devrilmesiyle bu kutuplaşmanın da ortadan kalktığını vurgulayarak, "Rejimden kaynaklanan bir tür bölünme vardı, bu da insanların birbirlerinden korkmasına neden oluyordu ama artık birlik içerisindeyiz." diye konuştu.

Şimdi herkesin ekonomik açıdan ülkeye katkıda bulunmasının zamanının geldiğini vurgulayan Yefi, yeni bir Suriye ordusunun kurulması ve kadınların bu sürece dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Rejimin baskısından dolayı Suriye'den kaçmak zorunda kaldık"

Yefi, rejim güçlerinin kendisinin ve akrabalarının evine saldırı düzenlediğini, bu nedenle Suriye'den kaçmak zorunda kaldığını anlattı.

Suriye'den ayrıldıktan sonra kendi kendine, "devrim hakkında daha fazla şey öğrenmesi" gerektiğine dair söz verdiğini aktaran Yefi, ülkedeki insani durum ve rejim hapishanelerinde tutulan insanlar hakkında gazetecilere veya insan hakları kuruluşlarına tercümanlık konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

Yefi, "Arkadaşlarımla hapishanelerde olanları belgelemeye çalışıyordum. Suriye'deki durumu haberleştirmek için ilgili çok sayıda yabancıyla birlikte çalışarak onlara Şam'ın birçok bölgesinde neler yaşandığını, hapishanedeki çocuklara neler olduğunu göstermeye çalışıyordum." şeklinde konuştu.

Mahkumlara yapılan işkenceleri belgelemek için çalışan insanları takdir ettiğini belirten Yefi, "Çünkü kurbanların sesi oluyorlar ve neler yaşadıklarını dünyaya duyuruyorlar." ifadesini kullandı.

Yefi, mahkumlarla ilgili belgelerin sosyal medyada yer almasını olumlu karşıladığını dile getirerek, çok sayıda katliamın yaşanması ve birçok kayıp kişinin olmasından dolayı daha katedilecek mesafenin bulunduğuna dikkati çekti.

Sürecin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Yefi, "Ancak şu ana kadar elde edilen bilgiler, Esed rejiminin gelecekte uluslararası mahkemelerde mahkum edilmesine yardımcı olacak nitelikte." diye konuştu.