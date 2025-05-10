Suriye'de Yerinden Edilenlerin Sayısı 670.000

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, kasım ayından bu yana Suriye genelinde 670.000 kişinin yerinden edildiğini, 1 milyondan fazla kişinin ise evlerine geri döndüğünü belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, cuma günü yaptığı açıklamada patlamamış mühimmat, mayınlar, el yapımı patlayıcılar ve diğer savaş kalıntıları da dahil olmak üzere Suriye genelinde ölümcül etki yaratmaya devam eden patlayıcı mühimmat kirliliğine rağmen insanların ülke genelinde yer değiştirmeye devam ettiğini açıkladı.

Ofis, "8 Aralık'tan bu yana 367 sivilin öldüğünü, 542 sivilin de yaralandığı bildirildi. Etkilenenlerin üçte birinden fazlasını çocuklar oluşturuyor" dedi.

Ofis, hali hazırda zorlu finansman ortamına rağmen yerinden edilen kişilerin olduğu bölgelere destek, geçim kaynağı fırsatları yaratma, su kaynaklarını restore etme ve gıda ve beslenme yardımı sağlama dahil olmak üzere çeşitli konularda ülke genelinde destek sağlamak için ortaklarla birlikte çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Ancak Ofis, 8 milyon insanı desteklemek için 2 milyar ABD doları talep eden mevcut Suriye insani yardım çağrısının sadece yüzde 10'unun finanse edildiğini ve şu ana kadar yalnızca 204 milyon dolar toplandığını bildirdi.