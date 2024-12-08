Suriye\'deki Gelişmeler Üzerine Batman\'da Suriyeliler Kutlama Yaptı

Güncel

SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Batman'da yaşayan Suriyeliler, kutlama yaptı.

Gülistan Caddesi'nde toplanan Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından kutlama yaptı. Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşıyan grup, sık sık sloganlar attı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,