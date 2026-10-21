Suriye devlet televizyonuna göre İsrail güçleri Kuneytra'da 7 araç, 2 tankla ilerledi

Suriye devlet televizyonuna göre İsrail güçleri Kuneytra'da 7 araç, 2 tankla ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail güçleri, Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre salı günü Kuneytra vilayetine yedi askeri araç ve iki tankla girdi. Vilayetin kuzey kırsalına ilerleyen konvoy, eski valilik binasının yakınında konuşlandı.
KUNEYTRA, 21 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayetinde bulunan eski valilik binasının yakınında konuşlanmış İsrail tankı, 20 Ekim 2026.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin bildirdiğine göre İsrail güçleri salı günü yedi askeri araç ve iki tankla Kuneytra vilayetinde ilerlemeye başladı. Vilayetin kuzey kırsalına giren İsrail askeri konvoyu, eski valilik binasının yakınında mevzilendi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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