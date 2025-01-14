Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 15 Ocak'ta Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını açıkladı.
Şeybani, ziyaretini sosyal medya platformu X'ten duyurdu.
Paylaşımında Şeybani, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.
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