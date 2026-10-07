Suriye Dışişleri, Husilerin Cizan ve Necran havalimanlarına saldırılarını kınadı

Suriye, Husilerin Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin pazartesi akşamı Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'nın tesislerine düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

Açıklamada, "Suriye, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içindedir ve bu ülkenin güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve sivil tesislerini tehdit eden her türlü girişimin karşısındadır." ifadesi kullanıldı.

Havalimanları ve sivil tesislerin hedef alınmasının uluslararası hukuk kurallarının yanı sıra sivillerin ve sivil varlıkların korunmasına ilişkin ilkelerin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıların hava ulaşımının güvenliği açısından da tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Suriye'nin devletlerin güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü saldırıyı reddeden tutumunu yinelediği kaydedildi.