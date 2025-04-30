Suriye Dışişleri'nden Dış Müdahalelere Red - Son Dakika
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Suriye Dışişleri'nden Dış Müdahalelere Red

Suriye, iç işlerine yönelik dış müdahalelere kesinlikle karşı olduklarını duyurdu.

30.04.2025 21:47
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddettiklerini belirterek, bazı grupların "uluslararası koruma" çağrılarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi net şekilde reddetmektedir. Suriye topraklarında şiddet eylemlerine katılan ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan grupların 'uluslararası koruma' talep eden son çağrılarını, yasa dışı ve tamamen reddedilen talepler olarak görmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Bu grupların eylemlerinin ülkenin birliğine doğrudan tehdit oluşturduğuna ve ülke genelinde güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik ulusal çabaları zayıflattığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye Arap Cumhuriyeti, aralarında ulusal dokunun ayrılmaz parçası olan değerli Dürzi cemaati de olmak üzere halkın tüm kesimlerini ayrıt etmeden koruma konusunda kararlılığını sürdürdüğünü belirtmektedir."

Açıklamada, Suriye yönetiminin "fitneyi söndürme ve iç barışı koruma konusunda gösterdikleri akıllıca ve sorumlu rollerinden dolayı" bazı Dürzi liderleri takdirle karşıladığı vurgulandı.

Suriye'deki meselelerin yalnızca "ulusal mekanizmalarla" çözülmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, baskı ya da dış müdahalelere kesinlikle karşı çıkar. Suriye'nin egemenliği tartışma ya da müzakere konusu değildir." ifadelere yer verildi.

Olayların fitilini ateşleyen provokasyon ve çatışmalar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Durzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Durzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağlayan İsrail, akşam saatlerinde ise Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi.

Kaynak: AA

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