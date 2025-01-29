Suriye Geçiş Hükümeti'nde Yeni Cumhurbaşkanı

(ANKARA)- Suriye geçiş hükümetinin lideri Ahmed Eş- Şara (Ebu Muhammed el-Colani) geçiş dönemi için cumhurbaşkanı seçildi.
Suriye devlet haber ajansının (SANA) çarşamba günü komutan Hasan Abdel Ghani'ye dayandırdığı haberine göre, Suriye'nin fiili lideri Ahmed Eş-Şara, geçici bir dönem için cumhurbaşkanı seçildi.
SANA'nın Abdel Ghani'ye dayandırdığı haberine göre, Eş-Şara'ya yeni bir anayasa kabul edilene kadar görevini yürütecek geçiş aşaması için geçici bir yasama konseyi kurma yetkisi de verildi.
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