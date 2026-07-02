Suriye Halk Meclisi'ne 15 Kadın Üye Atandı - Son Dakika
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Suriye Halk Meclisi'ne 15 Kadın Üye Atandı

02.07.2026 10:49
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Suriye'de geçici parlamentoya atanan 70 üyeden 15'i kadın, toplam kadın üye sayısı 22'ye çıktı.

(ANKARA) - Suriye Geçici Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'nın Halk Meclisi'ne atadığı 70 üyelik kontenjanda 15 kadın yer aldı. Böylece 210 sandalyeli geçici parlamentodaki kadın üye sayısı 22'ye yükselirken, atanan isimler arasında oyuncular, akademisyenler, avukatlar ve aktivistler bulunuyor.

Suriye Geçici Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'nın Halk Meclisi'ne atadığı 70 üyelik kontenjanda 15 kadın yer aldı. Böylece geçici parlamentodaki kadın üye sayısı 22'ye yükseldi.

Suriye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed tarafından açıklanan listeye göre, Şara tarafından atanan üyeler arasında oyuncular, akademisyenler, avukatlar, aktivistler ve sivil toplum temsilcileri bulunuyor. Atanan 15 kadın, Cumhurbaşkanı kontenjanındaki üyelerin yüzde 21,4'ünü oluşturuyor. Görev sürelerinin iki buçuk yıl olduğu ve yenilenebileceği belirtildi.

Atanan isimler arasında Hama'dan oyuncu Rozina Al-Ladqani de yer aldı. Al-Ladqani, "Al-Hayba", "Murabba Al-Azz", "Yasemini Beklerken", "İnaya Mushaddada", "Ahmar", "Gharabib Soud" ve "Awlad Badia" gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.

Listeye giren bir diğer isim ise Beşşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yeni yönetimde Kadın İşleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen aktivist Ayşe el-Dibs oldu. El-Dibs, kadınların toplumsal rolüne ilişkin açıklamaları nedeniyle kamuoyunda tartışmalara konu olmuştu.

Mimar ve kadın hakları savunucusu Huda el-Atassi de atananlar arasında bulunuyor. Humuslu olan el-Atassi, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından düzenlenen Suriye Ulusal Konferansı'nın hazırlık komitesinde görev almıştı.

Toprak bilimi ve bitki beslenmesi uzmanı İsraa el-Meşhur da listeye giren isimler arasında yer aldı. El-Meşhur'un daha önce Tarımsal Bilimsel Araştırma Genel Komisyonu'nda araştırmacı ve bölüm başkanı olarak görev yapmıştı.

Yeni üyelerarasında eğitim politikaları alanında çalışan akademisyen Lara Kadid ile insan hakları ve kadın hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan avukat Madonna Bişara da yer aldı.

Şam Üniversitesi Arap Dili mezunu olan ve Norveç'teki Oslo Üniversitesi'nde Orta Doğu ve Sömürge Sonrası Çalışmaları alanında yüksek lisans yapan Hanan İbrahim el-Balkhi de atanan isimler arasında bulunuyor. El-Balkhi, 2011 yılında kurulan Suriye Ulusal Konseyi'nde ve daha sonra Suriye Koalisyonu'nda görev yapmıştı.

Cumhurbaşkanı kontenjanındaki diğer kadın üyeler arasında Halep'ten kalkınma projeleriyle tanınan Necva Kassas, sosyal aktivist Esma Ferhan es-Sabai, Da'wa Abdulhamid el-Ahdeb, Sumaya Murad Murad, Samira Eymen el-Vatar, Mervat Sobhi Toto, Fatıma Haydar ve Fatıma el-Yusuf da yer aldı.

Geçici seçim sistemine göre Halk Meclisi'nin toplam üye sayısı 210'a ulaştı. Bunların 140'ı seçimle belirlenirken, 70 üye Şara tarafından atandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Halk Meclisi'ne 15 Kadın Üye Atandı - Son Dakika

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