Suriye, Hol Kampı'ndan 77 Aileyi Nakletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye, Hol Kampı'ndan 77 Aileyi Nakletti

18.02.2026 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye hükümeti, Hol Kampı'ndan 77 aileyi Halep kırsalındaki yeni bir kampa taşıdı.

Suriye hükümetinin, geçen ayki operasyonla terör örgütü YPG'den kontrolünü aldığı Hol Kampı'ndan sivillere yönelik hizmetlere erişim ve coğrafi konum açısından yerleşime uygun olmadığı tespit edilen 77 aileyi Halep ilinin kuzey kırsalındaki başka bir kampa naklettiği belirtildi.

Hükümet kaynaklarından paylaşılan bilgide, terör örgütü YPG'nin işgal döneminde daha fazla yabancı yardım almak için bir kısmı terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin aileleri olmak üzere Hol Kampı'nda tutulan kişilerin sayısını abarttığı belirtildi. Bu yardımların kamp sakinleri yerine terör örgütüne aktarıldığı ifade edildi.

Ayrıca kamptaki insani koşulların oldukça kötü olduğu, YPG'nin DEAŞ ile bağlantısı olmayan aileleri de Hol'de tuttuğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG'nin Suriye ordusunun geçen ayki operasyonunda kampı güvenlik önlemleri almadan hızla terk etmesi nedeniyle bazı ailelerin Hol'den ayrıldığına işaret edildi.

Suriye ordusunun kampın kontrolünün ele alınmasından sonra yapılan nüfus sayımında DEAŞ mensuplarının yanı sıra çok sayıda Suriyeli ailenin de bu kampta tutulduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirmenin ardından Hol Kampı'nın sivillere yönelik hizmetlere erişim ve coğrafi konum açısından yerleşime uygun olmadığının tespit edildiği, buradaki bazı ailelerin Halep ili kırsalına nakledildiği kaydedildi.

Hükümet kaynakları, kamptan kaç ailenin Halep ili kırsalına nakledildiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan Suriye basını, Hol Kampı'ndan 77 ailenin Halep ili kuzey kırsalındaki Ahterin kampına getirildiğini yazdı.

Ahterin kampına nakledilen kişilerin büyük çoğunluğunu dul kadın ve çocukların oluşturduğu, çoğunun Suriyeli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye, Hol Kampı'ndan 77 Aileyi Nakletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

00:24
Fahrettin Koca’nın paylaşımı Meloni’nin hoşuna gitmeyecek
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek
23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 01:47:46. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye, Hol Kampı'ndan 77 Aileyi Nakletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.