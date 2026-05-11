Suriye İçin Tarihi Fırsat

11.05.2026 12:42
AB Komisyonu Üyesi Suica, Suriye’nin yeniden yapılanma süreci için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Suriye krizden toparlanma sürecine geçerken tarihi fırsat olduğunu belirterek, şimdi harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Suica, Brüksel'de düzenlenen "Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu"nun "Vizyondan Eyleme: Suriye'nin Yeniden Toparlanmasının İlerletilmesi" temalı oturumunun açılış konuşmasını yaptı.

Tüm Suriyelilere kapsayıcı şekilde hizmet eden güçlü kurumların oluşturulmasının ve gerekli reformların hızla ilerletilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizen Suica, "AB, her iki çabada da güçlü destek sunuyor. Karşı karşıya olunan zorlukların büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, bağışçı koordinasyonu hayati önem taşıyor." dedi.

Suica, forumun Suriye'nin önceliklerini dinlemek ve desteği koordine etmek için düzenlendiğinin, iyi yönetişim, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğüne dayalı güçlü kurumlar inşa etmenin kritik önemde olduğunun altını çizdi.

Suriye halkının devlete güveninin yeniden tesisinin önem taşıdığına dikkati çeken Suica, AB'nin uluslararası topluma yeniden entegrasyonuna da tam destek verdiğini söyledi.

"Bilgi birikimi ve finansman alanında harekete geçmeliyiz"

Suica, "Şimdi iki alanda harekete geçme zamanı: Bilgi birikimi ve finansman." dedi.

Bilgi birikimi alanında AB'nin yakında teknik yardım merkezini faaliyete geçireceğini belirten Suica, merkezin taraflar arasında bilgi paylaşımını güçlendireceğini vurguladı.

Suica, finansman alanında da Suriye'deki ihtiyaçların farkında olduklarını, yeniden inşanın son derece zor bir görev olduğunu dile getirdi.

AB'nin halihazırda 175 milyon avroluk mali paketin uygulanması için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Suica, buna ek olarak 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 280 milyon avroluk ikinci mali paketi de sunacaklarını söyledi.

Suica, kamu ile özel sektör taahhütlerini bir araya getirmenin büyük önem taşıdığını belirterek, AB'nin desteğinin geçiş hükümetinin temel reformları hayata geçirmesine bağlı olacağını ifade etti.

"Tarihi fırsat var"

"Suriye krizden toparlanma sürecine geçerken tarihi fırsat var" diyen AB Komisyonu Üyesi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak, tüm Suriyelilerin ülkenin geleceğine ilişkin kararlara katkıda bulunmasının sağlanması gerekiyor. İkinci olarak, kamu mali yönetimi ve ekonomik yönetişimde şeffaflığın güvence altına alınması gerekiyor. Üçüncü olarak ise hukukun üstünlüğüne, geçiş dönemi adaletine güçlü bağlılık gösterilmesi ve canlı bir sivil toplumun desteklenmesi ile bundan fayda sağlanması gerekiyor."

Tüm bunların güvenin tesisine yönelik kritik adımlar olduğuna dikkati çeken Suica, uzun vadeli dayanıklılık ve refahın inşası için gerekli reformların gerçekleştirilmesi amacıyla yılın ilerleyen dönemlerinde özel sektörü bir araya getirecek yatırım konferansı düzenlemek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

