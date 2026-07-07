Suriye ile Fransa Arasında Yeni Ortaklık - Son Dakika
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Suriye ile Fransa Arasında Yeni Ortaklık

07.07.2026 18:26
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Suriye ve Fransa, stratejik işbirliği anlaşmaları imzalayarak yeni bir ortaklık dönemine başladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye ile Fransa arasında "yeni bir ortaklık döneminin" başladığını belirterek, iki ülkenin liman, havacılık, enerji, su ve sağlık sektörlerinde stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladığını açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye-Fransa Yeniden İmar Forumu'nda iki ülke kurumları ve özel sektör temsilcileri arasında çeşitli anlaşmalar imzalanmasının ardından, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda ortak basın açıklaması yaptı.

İki ülke arasında "yeni bir ortaklık döneminin" başladığını ifade eden Şara, Fransa ile liman, havacılık, enerji, su ve sağlık sektörlerinde stratejik işbirliği anlaşmaları imzalandığını belirtti.

Macron'un ziyaretinin Suriye-Fransa ilişkilerinde "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu ifade eden Şara, "Bu ziyaret, iki ülke arasında sakin ve derin bir ortak çalışma sürecinin taçlandığı bir adımdır." dedi.

Şara, Suriye'nin egemenliğini ve karar alma iradesini yeniden kazandığını; toparlanma ve yeniden imar sürecinde eşit ortaklıklara açık olduğunu söyledi.

Suriye'nin stratejik konumuna dikkati çeken Şara, ülkesinin Akdeniz ile bölgesel pazarları birbirine bağlayan önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Şara, "Suriye'yi güvenli ve hayati bir bağlantı noktası, Doğu ile Batı arasında vazgeçilmez bir medeniyet ve ekonomi köprüsü olarak yeniden konumlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa ile yapılan görüşmelerde somut projelere dayalı işbirliğinin ele alındığını aktaran Şara, büyük Fransız şirketleriyle stratejik anlaşma ve sözleşmelerden oluşan bir paket üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Şara, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının deniz limanlarının geliştirilmesi, Suriye havacılık ve hava seyrüsefer sistemlerinin modernizasyonu, enerji ve su altyapısının güçlendirilmesi ile sağlık sektörünün desteklenmesini kapsadığını belirtti.

Suriye ile Fransa arasında kapsamlı işbirliği çerçevesini belirleyen bir bildiri imzalandığını söyleyen Şara, ilişkilerin yıllık bakanlık düzeyinde takip edileceğini ifade etti.

Bölgesel konuların da görüşmelerde gündeme geldiğini aktaran Şara, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ele aldıklarını belirtti.

Şara, "Gerçek bir istikrarın sağlanması için İsrail'in 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönmesi ve 8 Aralık sonrasında işgal ettiği tüm bölgelerden çekilmesi gerekiyor." dedi.

Lübnan'ın istikrarına da değinen Şara, ülkenin egemenliğinin ve devlet kurumlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Şara, yurt dışında el konulan Suriye varlıklarının geri alınması sürecini başlatacak bir niyet bildirisi imzalandığını açıkladı.

Fransa'dan bazı Suriye kültürel eserlerinin de teslim alınacağını belirten Şara, bunun ülkenin tarihi mirasına verilen önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Şam ile Paris arasında karşılıklı büyükelçi atama sürecinin en kısa zamanda başlatılacağını duyuran Şara, "Bu adım, diplomatik ilişkilerin tamamen normale dönmesinin önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

"Suriye (Fransa'dan) somut taahhütler talep etmekte haklı"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise konuşmasında özgür ve egemen bir Suriye'ye bağlılığını yineledi.

Siyasi geçiş süresinde Suriye'nin yanında olduklarını belirten Macron, Cumhurbaşkanı Şara'nın bu konuda sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Macron, terörizmle mücadelenin zor olduğunu ancak Şara'nın bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, devrik Beşşar Esed rejiminin yerini gerçek bir hukuk devletinin alması gerektiğini kaydetti.

Macron, "Fransa'nın beklentileri, umutları ve çıkarları var. Bunun karşılığında Suriye (Fransa'dan) somut taahhütler talep etmekte haklı." dedi.

Bu kapsamda Suriye ile bir dizi anlaşmaya imza attıklarını belirten Macron, "Bütün bunlar ortak çıkarlarımızın göstergesi." ifadesini kullandı.

Macron, Fransa'nın DEAŞ terör örgütüne karşı kurulan uluslararası koalisyona bağlılığını sürdürdüğünü ve Suriye'nin egemenliğine hizmet etmek için ortak terörle mücadele operasyonları yürütmeye hazır olduğunu vurguladı.

Macron, "Şam yönetimi ile aktif işbirliği içinde, güvenlik konusunda, hem kapasite hem eğitim hem de işbirliği açısından (Fransa) daha fazlasını yapmaya hazır." diye konuştu.

Suriye'nin finansal kurumlarının inşasına da destek olmak istediklerini dile getiren Macron, bunun krediye erişim ve banka hizmetlerinin sağlanması açısından Suriyeli şirketlerin harekete geçebilmesi için elzem olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'nin komşusu Lübnan ile yeni ilişkiler geliştirme çabalarını desteklediklerini, Lübnan'da ülke topraklarının tamamında devlet otoritesinin sağlamasının gerekliliği konusunda da Şara ile hemfikir olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye ile Fransa Arasında Yeni Ortaklık - Son Dakika

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