Suriye Milli Ordusu Halep-Rakka Yolunu Kontrol Altına Aldı

- Suriye Milli Ordusu, Halep- Rakka yolu üzerindeki termik santralin kontrolünü ele geçirdi
Suriye Milli Ordusu, Minnığ Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağladı
HALEP - Suriye Milli Ordusu, Suriye'de M4 Halep-Rakka yolu üzerindeki termik santralin kontrolünü ele geçirirken, Azez'deki Minnığ Askeri Hava Üssü'nde de kontrolü sağladı.
Suriye Milli Ordusu Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını sürdürüyor. Ordu, Halep'in doğu kırsalındaki termik santralin kontrolünü ele geçirdi. M4 Halep-Rakka yolu üzerinde bulunan termik santralin Suriye'deki en büyük termal santral olduğu belirtildi.
Öte yandan, Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/ YPG arasında çatışmalar devam ederken, Azez'deki terör örgütleri kontrolünde bulunan Minnığ Askeri Hava Üssü ele geçirildi.
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