Suriye Mülteci Durumu Kritik

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, yıllar süren çatışmaların ardından giderek artan sayıda mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişinin geri dönmesiyle Suriye'nin "kritik bir dönemeçte bulunduğunu" belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross de Almeida, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Salih'in bugün Suriye'ye gerçekleştirdiği bir haftalık ziyareti tamamladığını belirten Almeida, Suriyeli yetkililerin, acil insani ihtiyaçları karşılamak ve mültecilerin kalıcı geri dönüşü için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla BM kuruluşları ve kalkınma ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.

Almeida, "Salih, yıllar süren çatışmaların ardından giderek artan sayıda mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişinin geri dönmesiyle ülkenin kritik bir dönemeçte bulunduğunu belirterek, uluslararası topluma, 'Suriyelilere yönelik desteği artırma' çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

BM Yüksek Komiseri Salih'in, Suriye'deki temasları sırasında İdlib ve Halep şehirlerini de ziyaret ettiğini aktaran Almeida, yerinden edilmiş aileler, geri dönen Suriyeliler ve yerel topluluklarla bir araya geldiğini dile getirdi.

Almeida, bugün Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'da yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci bulunduğunu, Suriye içinde de yaklaşık 5,5 milyon kişinin halen yerinden edilmiş durumda olduğunu kaydetti.

Almeida, "Yüksek Komiser, gerçekleşecek her türlü geri dönüşün güvenli, gönüllü ve onurlu olması gerektiğini vurguladı." dedi.