Suriye'nin Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası Rehabilite Edildi, Günlük 1-1,5 Milyon Metreküp Üretim Hedefleniyor - Son Dakika
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Suriye'nin Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası Rehabilite Edildi, Günlük 1-1,5 Milyon Metreküp Üretim Hedefleniyor

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Suriye Petrol Şirketi, YPG işgalinden kurtarılan Deyrizor'daki Koniko gaz sahasında rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını ve gaz üretim ile ön işleme ünitesinin yeniden faaliyete geçirildiğini duyurdu. İlk aşamada 5 kuyudan 2'sinde üretim yapılacak, tüm çalışmaların bitmesiyle sahadan günlük 1 milyon ila 1,5 milyon metreküp gazın şebekeye aktarılması bekleniyor.

Suriye Petrol Şirketi, Deyrizor'daki Koniko gaz sahasında rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından gaz üretim ve ön işleme ünitesinin yeniden faaliyete geçirildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ünitenin işletmeye alınmasını Genel Müdür Yusuf Kablaavi gerçekleştirdi.

Rehabilitasyon kapsamında, daha önce Koniko tesisinde kullanılan ekipmanlarla gaz üretim ve işleme istasyonu yeniden devreye alındı.

İstasyonda gazdan su ve kondensat ayrıştırılırken, gazın kurutularak Humus'taki Merkez Bölge tesislerine gönderilmeye hazır hale getirildiği belirtildi.

Koniko tesisinden Tedmür yönüne uzanan gaz taşıma hattının da rehabilite edildiği, hattın yaklaşık 5 kilometrelik eksik bölümünün 18 inç çapında tamamlandığı ve kesme vanalarının onarıldığı kaydedildi.

Üretimin ilk aşamada 5 kuyudan 2'sinde gerçekleştirilmesi, kalan kuyuların onarımının tamamlanmasının ardından üretimin artırılması planlanıyor.

Tüm rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla sahadan günlük 1 milyon ila 1,5 milyon metreküp gaz üretiminin şebekeye aktarılması bekleniyor.

Şirket, ünitenin yeniden faaliyete geçirilmesini bölgede uzun süredir devre dışı olan gaz sahalarının yeniden üretime kazandırılması sürecinin ilk adımı olarak nitelendirdi.

Koniko gaz sahası, Suriye hükümetinin, ocak ayında terör örgütü YPG'ye başlattığı operasyonla örgütün işgalinden kurtarılmıştı. Sahada kontrolün sağlanmasının ardından, gaz üretim ve işleme tesislerinin yeniden faaliyete geçirilmesi için rehabilitasyon çalışmalarına başlanmıştı.

Kaynak: AA

Deyrizor, Ekonomi, Suriye, Enerji, Güncel, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası Rehabilite Edildi, Günlük 1-1,5 Milyon Metreküp Üretim Hedefleniyor - Son Dakika

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