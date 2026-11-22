DEYRİZOR (AA) – Suriye'nin Deyrizor ilinin kırsalında mayın ve savaş kalıntılarının imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresi, olayın Suriye ordusuna bağlı ekiplerin Deyrizor'un batı kırsalındaki et-Turayf beldesinde mayın ve savaş kalıntılarını temizleme çalışmaları sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, imha ve temizlik çalışmaları esnasında 1 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin ise yaralandığı kaydedildi.