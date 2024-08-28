Suriye'nin doğusunda düşen savaş uçağıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı

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TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen bir savaş uçağı düştü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin kontrolündeki Deyrizor'un Muhsan ilçesinde bilinmeyen nedenle bir savaş uçağı düştü.

Düşen uçağın yandığı, pilotun ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

Suriye'de çatışan taraflardan düşen uçakla ilgili henüz açıklama yapılmadı.