Suriye'nin Genç Yüzücüsü Naya Seyyidali Uluslararası Başarı Peşinde

HALEP (AA) – AHMET KARAAHMET – Suriye'nin Halep ilinde iç savaşın gölgesinde büyüyen 15 yaşındaki milli yüzücü Naya Seyyidali, gözünü uluslararası başarılara dikti. Genç sporcunun en büyük hayali, yaklaşan Arap Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkesini gururlandırmak.

Küçük yaşlarda yüzmeyle tanışan Naya, kısa sürede elde ettiği başarılarla Suriye'nin genç yüzücülerinden biri haline geldi.

Genç sporcu, 2019 yılında Lazkiye'de düzenlenen Suriye Cumhuriyeti Şampiyonası'nda kelebek, sırtüstü ve ferdi karışık kategorilerinde üç altın madalya kazandı.

Naya, 2020'de Şam'da düzenlenen şampiyonada da aynı branşlarda üç altın madalya elde ederek üç kez Suriye şampiyonu oldu.

Serbest stil, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde elde ettiği başarılar sayesinde Naya, birçok Arap organizasyonunda yarışma hakkı kazandı.

"Arap Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum"

AA muhabirine konuşan Naya Seyyidali, en büyük hayalinin Suriye'yi uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi.

Bahreyn'de düzenlenecek Arap Şampiyonası için antrenmanlarını sürdüren Naya, "En büyük hedefim, ülkem Suriye'yi Arap ve uluslararası organizasyonlarda temsil etmek. İnşallah bu yıl Suriye rekorunu kıracağım. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Arap Şampiyonası'nda elimden gelenin en iyisini yaparak birinci olmak istiyorum." dedi.

Savaş yıllarında yaşanan zorlukların spor hayatını da etkilediğini dile getiren genç sporcu, o günleri şöyle anlattı:

"Savaş yıllarında yaşanan zor şartlar nedeniyle bazen evden çıkmak bile mümkün olmuyordu, zaman zaman antrenmanlara ara vermek zorunda kaldım. Ancak çok şükür şimdi antrenmanlarıma devam ediyorum. Şimdi dileğim, daha iyi şartlarda çalışabileceğimiz 50 metrelik bir havuza kavuşmak."

Olimpik havuzda antrenman yapabilmeyi istiyor

Başarılarına rağmen uygun antrenman imkanlarına sahip olmadığını dile getiren Naya, resmi yarışmaların 50 metrelik olimpik havuzlarda yapıldığını ancak kendisinin çalışmalarını 30 metrelik Öğretmenler Sendikası havuzunda sürdürdüğünü belirtti.

Daha iyi dereceler elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren genç sporcu, ileride 50 metrelik bir havuzda antrenman yapma fırsatı bulması halinde çok daha iyi dereceler alacağını ifade etti.

Çocuklara yüzme eğitimi veriyor

Naya ayrıca, sporculuk kariyerinin yanı sıra çocuklara yüzme eğitimi vererek onların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Öğretmenler Sendikası havuzunda 3-8 yaş arası çocuklara eğitim verdiğini anlatan Naya, şöyle konuştu:

"Bu çocukların birçoğu savaşın ve ülkenin içinden geçtiği krizin olumsuz etkilerini yaşadı. Onlarla çalışmayı bir tür psikolojik destek olarak görüyorum. Onların yüzünü güldürebildiğim her an, benim için yüzmede kazandığım bir şampiyonluk kadar değerli, hatta gerçek bir zafer anlamına geliyor."

Çocukları geleceğin sporcuları olarak yetiştirmeye çalıştığını belirten Naya, "Elimden gelen her şeyi yaparak onları geleceğin şampiyonları olarak yetiştirmeye ve yarışmalarda Suriye'yi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.???????