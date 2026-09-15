Suriye'nin kuzeydoğusunda akaryakıt zammına karşı yol kapatma eylemi yapıldı
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Tal Tamr kenti yakınlarında yerel halk, akaryakıt fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla yolu kapattı. Yolun kapatılması nedeniyle kayalar ve diğer engellerin arkasında mahsur kalan araçlar 14 Eylül 2026'da bölgede mahsur kaldı.
HASEKE, 15 Eylül (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Tal Tamr kenti yakınlarında kayalar ve diğer engellerin arkasında mahsur kalan araçlar, 14 Eylül 2026.
Yerel halk, Suriye'de akaryakıt fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla yolu kapattı.
Kaynak: Xinhua
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