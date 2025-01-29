Suriye'nin Yeni Kimliği Tasarlanıyor - Son Dakika
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Suriye'nin Yeni Kimliği Tasarlanıyor

Suriye'de ulusal logo, kimlik ve resmi belgeler, yeni yönetim tarafından yeniden tasarlanıyor.

29.01.2025 15:46
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Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başlatılan ülkenin yeniden inşası sürecinde ulusal logo, kimlik ve resmi belgeler yenileniyor.

Mpire Agency marka ve pazarlama şirketinin kurucusu Muhammed Selvaye liderliğindeki 50 kişiden oluşan gönüllü ekip, Suriye'nin kimlik kartları, pasaportları, resmi belgeleri ve ulusal logosunu yeniden tasarlıyor. Ayrıca ülkenin para birimi ve devlet kurumlarına ait semboller de yeniden şekillendiriliyor.

Bu girişim, Muhammed Selvaye'nin meslektaşı Waseem Kadoura'nın Facebook'ta yaptığı "Suriye'nin yeni bir kimliğe ihtiyacı var" paylaşımının ardından başladı.

Suriye'deki yeni yönetim, bu paylaşımın ardından Selvaye ile Kadoura'yı ülkenin yeni kimlik sistemini tasarlamak üzere resmi olarak görevlendirdi.

Halkın aidiyet hissinin güçlendirilmesi amaçlanıyor

AA muhabirine konuşan Selvaye, "Sadece tasarım yapmıyoruz. Yeni kimliği oluşturmadan önce Suriye'nin tarihi mirasını, mimarisini ve ulusal sembollerini araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın, yalnızca tasarım aşamasından ibaret olmadığını ve kapsamlı bir araştırma sürecini de içerdiğini belirten Selvaye, "Bu proje, halkın aidiyet hissini güçlendirmek ve ülkenin uluslararası alandaki temsiliyetini daha profesyonel hale getirmek için kritik önem taşıyor." dedi.

Selvaye, projenin yalnızca estetik bir dönüşüm olmadığını, Suriye'nin tarihini, kültürel mirasını ve mimarisini yansıtan bir "kimlik inşası" olduğunu vurguladı.

Tasarımcı Muhammed Selvaye, "Her şey, meslektaşım Waseem Kadoura'nın 'Suriye'nin yeni bir kimliğe ihtiyacı var' paylaşımıyla başladı. Bu fikir, hükümet yetkililerinin dikkatini çekti ve Suriye Medya Bakanlığı Temsilcisi Osama Ali bizimle iletişime geçti. Ardından süreç resmiyet kazandı ve projeye atandık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çalışmanın, ülkenin uluslararası alandaki konumu açısından kritik bir adım olduğunu kaydeden Selvaye, "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Ülkeyi temsil eden her öge, logodan, resmi belgelere, hatta para birimine kadar bir bütünün parçası. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz." diye konuştu.

Selvaye, sürecin hızlandırılmış bir takvimle yürütüldüğüne değinerek, "Bu sadece bir tasarım projesi değil. Ülkenin yeni kimliği, tarihi ve geleceğiyle ilgili büyük bir sorumluluk. Kısıtlı süremize rağmen en iyi sonucu almak için titizlikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin ulusal sembollerinin tasarlandığı projede, aralarında tarihçiler, araştırmacılar ve akademisyenlerin de bulunduğu 50 kişilik gönüllü bir ekip çalışıyor. Projenin 3 ila 4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Ekip üyeleri, proje detaylarının sızmasının önlenmesi amacıyla gizlilik sözleşmesi imzaladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Suriye, Kültür, Yaşam, Son Dakika

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