Suriye Ordusu Kefernteyin Köyünde Araç Saldırısı Düzenledi, 7 Sivil Yaralandı - Son Dakika
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Suriye Ordusu Kefernteyin Köyünde Araç Saldırısı Düzenledi, 7 Sivil Yaralandı

Suriye Ordusu Kefernteyin Köyünde Araç Saldırısı Düzenledi, 7 Sivil Yaralandı

Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefernteyin köyünde seyir halindeki bir araca karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 7 sivil yaralandı ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

12.04.2024 20:25  Güncelleme: 20:27
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Suriye ordusunun, Halep ilinin batı kırsalındaki Kefernteyin köyünde seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırıda 7 sivil yaralandı.

Halep'in batısındaki Kefer Halep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Kefernteyin'de seyir halindeki bir araca karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 7 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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