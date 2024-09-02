Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Kefernuran köyüne düzenlediği saldırıda, 6 sivil yaralandı.
Halep'in batısındaki 46. Tugay üssünde konuşlu rejim ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefernuran köyüne birden fazla kamikaze dronla saldırı düzenledi.
Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda, 3'ü çocuk 6 sivil yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Suriye Ordusu Kefernuran Köyüne Saldırdı: 6 Sivil Yaralandı - Son Dakika
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