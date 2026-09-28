Suriye Petrol Şirketi, Irak'a benzin sevkiyatına Banyas terminalinden başladı

BANYAS, 28 Eylül (Xinhua) -- Suriye'nin batısındaki Tartus vilayetine bağlı Banyas kentindeki akaryakıt dolum tesisi, 27 Eylül 2026.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın pazar günü bildirdiğine göre Suriye Petrol Şirketi, üç aylık yenilenebilir bir anlaşma kapsamında Irak'a tedarik edilen benzinin Banyas petrol terminali üzerinden nakliyesine başladı. Uygulamanın, Hürmüz Boğazı'yla ilişkili istikrarsızlık nedeniyle bölgesel enerji akışlarının kesintiye uğraması üzerine başlatıldığı belirtildi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)