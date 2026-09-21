Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'teki silah deposu patlamasının sorumlularını arıyor

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep'in güneyindeki El-İys beldesi yakınlarında bulunan silah depolarından birinde gece saatlerinde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde bazı askeri tesislerde meydana gelen patlamaların nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili birimler tarafından soruşturmalar yürütüldüğü belirtildi.

El-İys beldesi yakınlarındaki silah deposunda meydana gelen patlamanın da soruşturma kapsamında olduğu ifade edilen açıklamada, asker ve sivillerin korunmasının yanı sıra olayların gerçek nedenlerinin ortaya çıkarılması ve sorumluların belirlenmesinin Bakanlığın öncelikleri arasında olduğu vurgulandı.

Soruşturmaların sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilen açıklamada, personel ve tesislerin güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların tekrarının önlenmesi için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, soruşturmanın seyrini aksatmayacak ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde, ulaşılan bilgilerin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Halep'in güneybatısındaki El-İys beldesinin batısında yer alan El-Hadaba bölgesinde Suriye ordusuna ait askeri sahada, gece yarısından sonra şiddetli patlamalar meydana gelmiş ve olayda 4 kişi yaralanmıştı.

Suriye'de son bir ay içerisinde İdlib'in Binniş ve Sarmada beldeleri, Deyrizor ili, Halep'in El-İys beldesi ve Şam'ın Dumeyr beldesindeki silah depolarında olmak üzere toplam 5 depoda patlamalar meydana gelmişti.