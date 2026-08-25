Suriye, SDG ile Entegrasyon Sürecini Görüştü - Son Dakika
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Suriye, SDG ile Entegrasyon Sürecini Görüştü

Suriye, SDG ile Entegrasyon Sürecini Görüştü
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Cumhurbaşkanı Şara, SDG'nin entegrasyonunu ve güvenliği ele aldı, Mazlum Abdi ile görüştü.

(ŞAM) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mazlum Abdi ve beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, Suriye devlet kurumlarına entegrasyonla bağlantılı başlıklar ve önümüzdeki döneme ilişkin adımlar ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmeye Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Şeybani ile Deyrizor Valisi Ziyad el-Ayiş de katıldı.

Görüşmede, devlet kurumları bünyesinde entegrasyonla ilgili bir dizi dosya değerlendirildi.

Tarafların ayrıca devletin sahadaki varlığını güçlendirecek, güvenlik ve istikrarı destekleyecek önümüzdeki dönem adımlarını ele aldığı belirtildi.

ABDİ, SDG'NİN FESHEDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda bugün düzenlediği basın toplantısında, SDG'nin "bağımsız bir askeri güç" olarak varlığına son verildiğini ve Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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