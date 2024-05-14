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Suriye sınırını rengarenk uçurtmalar süsledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Suriye sınırında düzenlenen uçurtma şenliğinde rengarenk uçurmalar gökyüzünü süsledi.

Suriye'nin kuzeyinin terörden arındırılmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti. Terörün bölgeden sökülüp atılması Resulayn'da olduğu kadar sınırın Türkiye tarafına da olumlu bir şekilde yansımaya devam ediyor.

Binden fazla kişi katıldı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde ilki 3 yıl önce gerçekleştirilen uçurtma şenliğinin üçüncüsü düzenlendi. Her geçen gün vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenliklere bu yıl binden fazla kişi katıldı. Vatandaşların akın ettiği şenliklerde rengarenk uçurtmalar sınır boyunca gökyüzünü süsledi. Çocuklar uçurtmalarını gökyüzüne salarken aileleri de çocuklarının sevinçlerine ortak oldu.

Jandarma çocukları yalnız bırakmadı

Uçurtmalarını uçurmakta zorlananlara ise jandarma ekipleri yardımcı oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen jandarma ekipleri, çocukların eğlenmesine destek oldu. Çocuklar ve aileleri çok güzel etkinlik olduğunu ve çok mutlu olduklarını ifade etti.

Şenliklerin devamını da istediklerini söyleyen Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Metin İdog, "Ceylanpınar halkımız şu anda Kepez tepesinde uçurtmalarını uçuruyorlar. Bu güzel şenliklerin devamını, artmasını diliyoruz" dedi.

Gelecek yıl şenliği daha güzel şekilde düzenleyeceklerini söyleyen Ceylanpınar Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Abdulkadir Berhuni ise, "Bu sene Ceylanlar Uçurtma Festivalimizin üçüncüsünü gerçekleştirdik. Halkımız çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirdiler. Bunun tekrarını inşallah gelecek yıllarda daha güzel bir şekilde düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Şenliklerde çocuklara da çeşitli ödül ve hediyeler verildi.