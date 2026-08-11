Suriye, UAEA Heyetini Ağırlayacak - Son Dakika
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Suriye, UAEA Heyetini Ağırlayacak

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Suriye, UAEA'nın nükleer malzeme denetimi için Şam'a gelecek bir heyet göndereceğini duyurdu.

Suriye Atom Enerjisi Kurumu, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Suriye'deki gizli bir tesiste depolanan nükleer malzemeyi yakında kaldıracağına" dair haberin ardından, UAEA'dan bir heyetin gelecek günlerde Şam'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Suriye Atom Enerjisi Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve dost ülkelerle, önceki rejimden kalan mirasın ele alınması ve nükleer enerjinin barışçıl alanlarda kullanımının desteklenmesi amacıyla işbirliğinin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Suriye'nin UAEA'daki tam üyeliğinin etkinleştirilmesi ve sağlık, gıda, bilimsel araştırma gibi alanlarda nükleer enerjinin barışçıl kullanımının desteklenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kurumun ülkenin özgürleşmesinin ardından ulusal imkanlarıyla bu alanda önemli ilerleme kaydettiği ifade edilen açıklamada, teknik imkanların sınırlı olduğu ve bugüne kadar yeterli uluslararası destek sağlanmadığına işaret edilerek gerekli teknik ve hukuki desteğin sunulması için uzmanlardan oluşan uluslararası bir komite kurulması çağrısında bulunuldu.

Suriye'nin önümüzdeki günlerde UAEA heyetini ağırlayacağı belirtilen açıklamada, bu ziyaret sırasında ülkenin nükleer enerji alanında kaydettiği ilerlemenin ortak açıklamayla duyurulacağı aktarıldı.

Axios'ta yer alan haberde, ABD'nin Suriye ve İsrail ile vardığı mutabakatların ardından UAEA'nın Suriye'deki gizli bir tesiste bulunduğu belirtilen nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Suriye, Enerji, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye, UAEA Heyetini Ağırlayacak - Son Dakika

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