Suriye Uyruklu Narin Bozo Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmağa düşen ve ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra olay yerine getirilen çekicinin üzerinde duran kalbi yeniden çalıştırılan Suriye uyruklu Narin Bozo (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bozo'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.