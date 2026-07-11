Suriye ve Katar'dan İşbirliği Anlaşması

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, diplomatik çalışmalar ve eğitim alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptını imzaladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Şeybani ve Huleyfi, başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda diplomatik araştırmalar ve diplomatik eğitim alanlarında işbirliğini kapsayan mutabakat zaptına imza attı.

Şeybani, daha sonra Huleyfi ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlardaki işbirliği imkanları ele alındı.

Taraflar ayrıca, Suriye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak ilgi alanlarına giren konularda koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.