Suriye ve Katar İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Suriye ve Katar İlişkileri Güçleniyor

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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Katar Başbakanı ile Suriye'nin yeniden imarını görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgedeki son gelişmeleri ve Suriye'nin yeniden imar sürecini görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeybani, Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bu gelişmelerin Arap dünyasına yansımalarının ele alındığı görüşmede, Suriye'nin yeniden imar süreci konuşuldu.

İki ülke arasındaki ilişkileri ve ikili işbirliğinin geliştirilmesini görüşen Şeybani ve Al Sani, Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesine yönelik adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin Suriye'nin yeniden imarı ve erken toparlanma sürecine katkı sağlamasının önemine vurgu yapıldı.

Şeybani ve Al Sani ayrıca, çeşitli alanlarda istişare ve koordinasyonun artırılması konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Suriye, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye ve Katar İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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