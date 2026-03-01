Suriye ve Katar Liderlerinden Görüşme

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin telefon görüşmesinde ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanması ve bunun bölgesel güvenlik ile istikrar üzerindeki etkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin kardeş ülke Katar ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, İran'ın Katar ve bazı Arap ülkelerine yönelik saldırılarının bölge güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Arap dayanışmasının önemine dikkati çeken Şara, Suriye'nin Arap ülkelerinin egemenliğine yönelik her türlü ihlale ve güvenliklerini zedeleyici girişimlere kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Katar Emiri Al Sani ise Suriye'nin Katar'ın ve Arap ülkelerinin güvenliğini destekleme konusundaki kararlı tutumunu takdirle karşıladığını ifade etti.

İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Al Sani, bu bağların güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel güvenlik ve istikrarı ele almıştı.