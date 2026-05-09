Suriye ve Lübnan İşbirliğini Güçlendiriyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımları görüştü.

Başbakan Selam'ın medya ofisine göre, Cumhurbaşkanı Şara, Başbakan Selam ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da kabul etti.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında başta ekonomi, ulaştırma ve enerji olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Suriye resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre ise Lübnan heyeti ayrıca Tişrin Sarayı'nda Suriye'nin ulaştırma, ekonomi, enerji ve içişleri bakanlarıyla ayrı ayrı temaslarda bulundu.