Suriye ve Mısır'dan İşbirliği Mesajı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgesel gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayacak adımlar ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeybani ve Abdulati telefonda görüştü.

Şeybani ve Abdulati ayrıca, Suriye iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda ilerletilmesine yönelik fırsatları ele aldı.

Arap ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapan iki bakan, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için koordinasyonun artırılması gerektiğini dile getirdi.