Suriye ve Suudi Arabistan'dan İşbirliği Adımları

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ikili ilişkiler, iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şeybani ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan, Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi.

Görüşmede Şeybani, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaparak ülkenin tüm Suriyelilere ait olduğunu belirtti.

İç meselelerin ele alınması, reform ve yeniden yapılanma sürecinin başlatılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Şeybani, bu aşamanın yoğun çaba gerektirdiğini ve bu doğrultuda ilk adımların atıldığını kaydetti.

Bin Ferhan ise Suriye'nin başarısının tüm bölge için güvenlik ve istikrar anlamına geleceğini belirterek, ülkenin tek bir liderlik altında birleşmesine yönelik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Bin Ferhan, önümüzdeki dönemde ortak çalışma ve koordinasyonun sürdürüleceğini dile getirdi.