Suriye ve Suudi Arabistan'dan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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Suriye ve Suudi Arabistan'dan Telefon Görüşmesi

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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan ile bölgesel güvenlik ve işbirliği konularını görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı bin Selman ile telefonda görüşen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Irak'ta İran'a bağlı milislerin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini hedef alma girişimini kınadı ve Suriye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliği ile egemenliğine yönelik desteğini teyit etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ortak işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, gerilimin azaltılması ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın açıklamasına göre de Şara'nın görüşmelerinde iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı.

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmelerde taraflar, istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaların desteklenmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede, ortak ilgi alanına giren konularda iletişimin sürdürülmesinin bölgesel istikrarın desteklenmesine ve Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayacağı da ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye ve Suudi Arabistan'dan Telefon Görüşmesi - Son Dakika

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