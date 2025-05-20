Suriye ve Ürdün'den İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Suriye ve Ürdün'den İşbirliği Anlaşması

Suriye ve Ürdün\'den İşbirliği Anlaşması

Suriye ve Ürdün, güvenlik işbirliği için Yüksek Koordinasyon Konseyi kurma kararı aldı.

20.05.2025 17:06
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Suriye ve Ürdün, ortak çalışmaları güçlendirmek için Yüksek Koordinasyon Konseyi kurulması amacıyla anlaşma imzaladı.

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi, başkent Şam'da bir araya geldi.

Safedi'nin beraberindeki heyette, Ürdün Enerji, Ulaştırma, Sulama ile Ticaret ve Sanayi bakanları da yer aldı.

İki bakan, görüşmenin ardından Tişrin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Şeybani, iki ülkenin ortak güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "İki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ortak çalışmaları güçlendirmek amacıyla Yüksek Koordinasyon Konseyi kurulmasına yönelik bir anlaşma imzaladık." dedi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının tüm bölgeye olumlu yansıyacağını belirten Şeybani, "Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, (Ürdün ile) ulaşım, enerji ve tüm alanlardaki bu işbirliğini güçlendirecektir." diye konuştu.

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin ise Şeybani, "İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırıları yalnızca Suriye'yi değil, tüm bölgeyi tehdit ediyor ve uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil ediyor. Biz en başından beri Suriye'nin istikrara kavuşmasını istediğimizi söyledik çünkü Suriye halkı savaşlardan yoruldu." ifadelerini kullandı.

Şeybani, İsrail'in 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyması için ABD ve Avrupa başta olmak üzere tüm ülkelerle görüştüklerini kaydederek, "Tüm bölgeyi tehdit eden İsrail'in, Suriye'ye yönelik müdahalelerini reddeden Ürdün'ün tutumunu takdir ediyoruz." dedi.

"Suriye'nin güneyine yönelik İsrail saldırısı, Ürdün'e yönelik bir saldırıdır"

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de Suriye ile kardeşlik bağlarını kapsamlı işbirliğiyle güçlendirmeye kararlı olduklarını aktararak, Şam ile enerji, ulaşım ve sağlık alanlarında işbirliğinin etkinleştirilmesi için bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Ürdün'ün, istikrarlı ve güvenli Suriye inşa edilene kadar Şam'a destek vereceğinin altını çizen Safedi, "Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her şey, Ürdün'ün güvenliğini ve istikrarını da tehdit eder. Ortak tehditlerle mücadelede işbirliğini güçlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarına karşı Suriye'nin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Safedi, "Suriye'nin güneyine yönelik İsrail saldırısı, Ürdün'e yönelik bir saldırıdır. Suriye'nin istikrara kavuşması için tüm dış müdahalelerin sona ermesini gerekir. İsrail, Suriye'nin egemenliğine saygı göstermeli ve işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmelidir." ifadelerini kullandı.

Safedi ayrıca yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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