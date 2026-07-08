Suriye ve Ürdün Güvenlik İşbirliği Geliştiriyor

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, Şam'da gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliği yollarını ele aldı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Hattab, Ürdünlü mevkidaşı Ferraye'nin Şam ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Ferraye'nin ziyaretinin Suriye ile Ürdün arasındaki köklü ilişkilerin derinliğini yansıttığını belirten Hattab, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güvenlik alanındaki işbirliğiyle daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar ve terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik alanındaki sorunların etkin ortaklık ve sürekli koordinasyon gerektirdiğini vurgulayan Hattab, mevcut işbirliklerini iki ülke ve bölge güvenliğini güçlendirecek şekilde geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Suriye İçişleri Bakanı, ortak güvenlik tehditleriyle mücadelede koordinasyon ve işbirliğini sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.