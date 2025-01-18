Suriye Yönetiminden Arap Birliği ile Yeni İşbirliği Adımları - Son Dakika
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Suriye Yönetiminden Arap Birliği ile Yeni İşbirliği Adımları

Suriye'nin yeni yönetimi, Arap Birliği heyetiyle görüşerek ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

18.01.2025 15:46
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Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, başkent Şam'da Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki ve beraberindeki heyet, Şam'da resmi temaslarda bulundu.

Yeni yönetimin lideri Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam'daki Halk Sarayı'nda Arap Birliği heyetiyle yaklaşık 2,5 saat görüştü.

Görüşmenin ardından Şeybani ve Zeki ortak basın toplantısı düzenledi.

Şeybani, Arap Birliği heyetinin Şam'a ziyaretinin önemli olduğunu ve ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, Suriye halkına yönelik desteğinden dolayı Birliğe teşekkür etti.

Suriye'nin Arap ülkeleriyle işbirliği konusunda yeni bir sayfa açmak istediğini vurgulayan Şeybani, "Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğunu devralmak ve Suriye halkını temsil etmek için ilk Arap Birliği toplanasına katılmak istiyoruz." dedi.

Şeybani, Suriye'nin Arap Birliği'nin önemli bir parçası olduğuna işaret etti.

Dışişleri Bakanı Şeybani, tutumlarından ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik desteklerinden dolayı Arap ülkelerine teşekkür etti.

Ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda kararlı olduklarını anlatan Şeybani, "Suriye halkının tüm kesimlerinin yer alacağı ulusal konferansın düzenlenmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Şeybani, "Yeni yönetim tüm Suriyelilerin onurlu ve gönüllü dönüşleri için uygun ortamı sağlamaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Yeniden imar için uluslararası destek çağrısı yapan Şeybani, ülkede yatırımlar için tüm kolaylıkları sağlamaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Bölge ülkeleriyle istikrarın korunması için çalıştıklarını ifade eden Şeybani, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

"Birliğe üye Arap ülkeler, Suriye'de yaşananlara büyük önem gösteriyor"

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki ise yıllar sonra Şam'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Şara ile yapılan uzun görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Zeki, "Bu ziyaret, Birliğe üye ülkelere Suriye ile ilgili durumlar için hazırlanacak rapor için temel oluşturmaktadır. Suriye çok önemli bir ülke. Birliğe üye Arap ülkeler, Suriye'de yaşananlara büyük önem gösteriyor." dedi.

Zeki, Suriye'nin Arap Birliği'nde 2023'ten bu yana da temsil edildiğine işaret etti.

Suriye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin AA'nın sorusuna ise Zeki "Suriye'deki değişimin hemen ardından Arap Birliği bu konuda çağrı yapan taraflardan biriydi. Bu konu Suriye ekonomisinin yeniden canlanması için çok önemli. Eski rejim döneminde alınan bu yaptırımların bir mantığı vardı ancak bu durum değişti." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye Yönetiminden Arap Birliği ile Yeni İşbirliği Adımları - Son Dakika

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