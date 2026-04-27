Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza'nın annesi: "Bir nebze olsun içimiz soğudu"

27.04.2026 20:25  Güncelleme: 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

-Hamza'nın annesi Samira Hahami: -"Derdimize gerçek şifa, bu yılanın başı olan Beşşar Esed ve diğer sorumluların hak ettikleri cezayı almasıyla, en azından idam edilmeleriyle olur"

Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmasının sembol isimlerinden biri haline gelen ve henüz 13 yaşındayken rejimin işkenceleri sonucu hayatını kaybeden Hamza Hatib'in annesi Samira Hahami, oğlunun öldürülmesinden sorumlu tutulan Atef Necib'in yargılanmasını gördüklerinde az da olsa acılarının dindiğini söyledi.

Beşşar Esed'in yargılanmasını da görmek istediklerini ifade eden Hamza'nın annesi Hahami, oğlunun işkence sonucu öldürüldüğü günlerde yaşadıkları ve Necib'in yargılanma sürecine ilişkin duygularını AA muhabirine anlattı.

Acılı anne, oğlunun cenazesini teslim aldıkları günü ve maruz kaldığı vahşeti dile getirerek, asıl teselliyi adaletin yerini bulmasında aradığını ifade etti.

"Oğlumu getirdiklerinde gördüm ama sanki o benim Hamzam değildi."

Hamza'nın işkence sonucu öldürüldükten sonra cenazesinin kendilerine teslim edildiğini anlatan acılı anne, şoka girdiğini söyledi.

Oğlunun vücudunun işkenceden dolayı tanınmaz hale geldiğini belirten Hahami, "Hamza'nın vücudundaki işkence izleri her şeyi belgeliyordu. Oğlumu getirdiklerinde gördüm ama sanki o benim Hamzam değildi. Yüzü, vücudu, her şeyi değiştirilmişti. Vücudu işkenceden tanınmayacak kadar şişmişti. Onu o halde görmek benim için kelimelerle anlatılamaz bir şoktu. Benim evladımı ne hale getirdiklerini gözlerimle gördüm." dedi.

"Tek suçu arkadaşlarıyla beraber olmaktı"

Oğlunun katledilmesi için hiçbir geçerli sebep olmadığını vurgulayan anne, rejim güçlerinin çocuk dahi olsa kimseye acımadığını söyledi.

"O da diğer çocuklar gibi dışarı çıkmıştı. Tek suçu arkadaşlarıyla beraber olmaktı." diyen acılı anne, "Ne kimseyi boğazlamaya ne de birine zarar vermeye gitmişti. Tek sebep, bu insanların caniliği ve acımasızlığıydı. Onlarda çocuk haklarına saygı ya da sorumluluk bilinci yok. Bunlar insan olamaz, insafı olan birisi bir çocuğa ağır işkenceler yapamaz." şeklinde konuştu.

"Baş sorumlu Beşşar Esed cezalandırılmalı"

Hamza'nın katillerinin ve rejimin işlediği suçların cezasız kalmamasını isteyen Hahami, gerçek huzurun ancak sorumluların hesap vermesiyle sağlanacağını ifade etti.

Necib'in yargılanmasının az da olsa acılarını hafiflettiğini dile getiren Hahami şunları kaydetti:

"Bir nebze olsun içimiz soğudu ama bu derde tam bir şifa değil. Derdimize gerçek şifa, bu yılanın başı olan Beşşar Esed ve diğer sorumluların hak ettikleri cezayı almasıyla, en azından idam edilmeleriyle olur. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar cennetliktir, buna inanıyoruz. Onlara bu zulmü reva görenlerin yeri ise ateştir."

-Ayaklanmanın sembol isimlerinden Hamza

Hamza Hatib, daha henüz 13 yaşındayken devrik rejim tarafından 2011'de alıkonarak türlü işkencelere maruz bırakılmıştı.

Rejim güçlerinin günlerce yaptığı işkencelere dayanamayan küçük Hamza hayatını kaybetmiş ve cenazesi ailesine teslim edilmişti.

İşkence sonucu öldürülen Hamza, Suriye'de 14 yıl sonra devrimle sonuçlanan halk ayaklanmalarının sembol isimlerinden biri olmuştu.

Ayaklanma sürecinde rejimin katlettiği ilk kurban olarak bilinen Hamza'nın işkenceyle öldürüldüğü dönemde Deraa'nın yönetiminden sorumlu olan Beşşar Esed'in kuzeni Atef Necib, dün başkent Şam'daki Adalet Sarayı'nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı 21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Alman turist otel odasında ölü bulundu Kamera kayıtları kafa karıştırdı Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı

06:42
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
06:26
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
06:19
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
00:06
İran’ın başkenti Tahran’da bugüne kadarki en büyük gösteri
İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadarki en büyük gösteri
23:06
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen turist otelde ölü bulundu
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu
22:07
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 06:58:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.