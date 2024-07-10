Suriyeli çocuğa cinsel istismar olayını provoke eden sosyal medya hesaplarının terör örgütleriyle bağlantısı belirlendi - Son Dakika
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Suriyeli çocuğa cinsel istismar olayını provoke eden sosyal medya hesaplarının terör örgütleriyle bağlantısı belirlendi

Güvenlik kaynaklarına göre, Kayseri'de yaşanan Suriyeli çocuğa cinsel istismar olayını provoke eden sosyal medya hesaplarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleriyle bağlantısı tespit edildi. Bu hesapların bazı kullanıcılarının ise ABD ve Almanya bağlantılı olduğu belirlendi. Olaylar, Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam etmektedir.

10.07.2024 17:40
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Kayseri'de Suriyeli bir kişinin çocuğa cinsel istismarı üzerine çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleriyle bağlantısı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden ve Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde meydana gelen olaylara ilişkin provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımda bulunan hesaplardan bazılarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY destekçisi oldukları tespit edildi.

Ayrıca bu hesapların bazı kullanıcılarının ABD ile Almanya bağlantılı şahıslar olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriyeli çocuğa cinsel istismar olayını provoke eden sosyal medya hesaplarının terör örgütleriyle bağlantısı belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriyeli çocuğa cinsel istismar olayını provoke eden sosyal medya hesaplarının terör örgütleriyle bağlantısı belirlendi - Son Dakika
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