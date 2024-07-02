Suriyeli çocuğa taciz iddialarıyla ilgili provokatif eylemlerde bulunanlar yakalandı - Son Dakika
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Suriyeli çocuğa taciz iddialarıyla ilgili provokatif eylemlerde bulunanlar yakalandı

Suriyeli çocuğa taciz iddialarıyla ilgili provokatif eylemlerde bulunanlar yakalandı

Kayseri'de 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa taciz iddialarıyla başlayan olaylarla ilgili olarak, provokatif eylemlerde bulunan kişilerin tespit edilip yakalandığı bildirildi. Türkiye'nin içinde ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen eylemlere karışanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı faaliyet göstermek ve dış politikayı bozmak amacıyla hareket ettikleri gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

02.07.2024 11:56
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KAYSERİ'de, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa tacizi iddiaları üzerine, yurt içinde ve Suriye'nin kuzeyinde başlayan olaylarla ilgili provokatif eylemlerde bulunan kişilerin tespit edilip yakalandığı bildirildi.

Kayseri'de Suriyeli kişinin, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine; Kayseri, Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli'de göçmen karşıtı eylemler yapıldı. Bunlara karşılık olarak ise Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde Türkiye'ye yönelik eylemler düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve emniyet güçleri, hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eş güdüm halinde yaşanan olayları takip edip gerekli müdahalelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye'nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanlar yakalanıp haklarında adli işlem başlatıldı. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran kişilerin tespit edilip, gerekli işlemlerin yapılmasına devam ediliyor.

Kaynak: DHA

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