Suriyeli Mültecilerin Güvenli Dönüşü Artıyor - Son Dakika
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Suriyeli Mültecilerin Güvenli Dönüşü Artıyor

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Suriye'deki güvenlik durumu iyileştikçe, Türkiye'den Suriye'ye dönüşler artıyor. Mülteciler, güvenli yolculuklarla evlerine kavuşuyor.

16.12.2024 14:21
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Türkiye'den Suriye'ye dönüşler her geçen gün artıyor

Güvenli ve düzenli yolculuklarla mülteciler yıllar sonra evlerine dönüyor

KİLİS- Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'de çeşitli şehirlerde barınan Suriyeli mültecilerin, yıllar sonra ülkelerine dönüşleri hız kazandı. Suriye'deki güvenlik durumu iyileştikçe, Türkiye-Suriye sınırındaki geçişler artarken, mülteciler de düzenli ve güvenli bir şekilde evlerine dönüyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı, mültecilerin dönüş yolu haline gelirken, Göç İdaresi Başkanlığı ekipleri, her bir mültecinin güvenli bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak için düzenli kontroller gerçekleştiriyor. Ülkesine dönüş yapan Suriyeliler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından güvenli bir yolculukla uzun süredir ayrıldıkları topraklarına kavuşuyor.

Suriye'deki huzur ortamının sağlanması ve güvenli bölgelerin genişlemesiyle birlikte, her geçen gün daha fazla Suriyeli mülteci Türkiye'den dönüş yapıyor. Yıllardır savaşın etkisinden uzak kaldıkları Türkiye'de barınmanın huzurunu yaşayan Suriyeli vatandaşlar, şimdi evlerine dönmenin sevincini yaşıyor.

"Güvenli bir dönüş için her şey hazır"

Türkiye'deki süre boyunca misafirperverlikle karşılaşan Suriyeli mülteciler, Türk halkına teşekkürlerini sunarak, "Burada geçirdiğimiz yıllarda hep güvende hissettik. Şimdi, güvenli bir şekilde ülkeme dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk halkına ve devletimize minnettarız" şeklinde duygularını ifade diyorlar.

Dönüş süreci devam ediyor

Göç İdaresi Başkanlığı, mültecilerin evlerine dönüş sürecinde her türlü yardımı sağlayarak, güvenli ve düzenli bir yolculuk için gerekli önlemleri alıyor. Kapıda giriş için bekleyen Suriyelilere ayrıca burada çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından da çay, su, çorba, yemek gibi ikramlar da sağlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Suriyeli Mültecilerin Güvenli Dönüşü Artıyor - Son Dakika

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