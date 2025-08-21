Doğu Guta'da Kimyasal Saldırı Anması - Son Dakika
Doğu Guta'da Kimyasal Saldırı Anması

21.08.2025 21:42
Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaşayan pek çok kişi, kimyasal saldırıların yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma yürüyüşü yaptı.

Guta'nın Gabun ile Zemelka bölgeleri arasında yapılan yürüyüşe yaklaşık 200 kişi katıldı. Katılımcılar, üzerinde kimyasal saldırıya atıfta bulunulan yazıların olduğu sarı tişörtler giydi.

Göstericiler, kimyasal saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını taşıdı. Üzerinde "Şehitlerimizin çığlıkları kalbimizde yankılanıyor" yazılı büyük bir pankart açıldı.

Kimyasal saldırının yapıldığı bölgede ise hayatını kaybedenlerin resimleri duvarlara asılırken birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı.

Kimyasal saldırının mağdurlarından Gutalı Afra Yasin, AA muhabirine, yürüyüşü yapma amaçlarına ilişkin, "Bugün kimyasal saldırının yıl dönümünde adaletin sağlanması ve kadın ile çocukları öldürenlerden hesap sorulmasını talep etmek için buradayız. Ölen insanların hiçbir suçu yoktu, sarin gazı denilen kimyasal saldırıya maruz kaldılar. Bu saldırıda çok sayıda masum insan hayatını kaybetti." dedi.

Yasin, üzerindeki sarı giysinin sarin gazını ve kimyasal saldırıyı temsil ettiğini belirtti.

Adalet arayışlarının sürdüğünü dile getiren Yasin, "Adaletin sağlandığını ölmeden önce görmek istiyoruz. Harabeye dönen bu alanda çok sayıda sevdiğimizi kaybettik. Anılarımız yok oldu. Her yer yıkıldı. Bu katliamdan sonra Esed rejimi taşı, ağacı, insanı göç ettirdi. Bu bölgeler yeniden imar edilecek ama kaybettiklerimizi kim geri getirecek." diye konuştu.

Doğu Guta katliamı

Devrik Beşşar Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'den fazla sivili öldürmüştü.

Hafızalardan silinmeyen bu katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazdan etkilenmişti.

Doğu Guta, 2018'de de Beşşar Esed rejiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silahla saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

