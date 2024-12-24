Suriyeliler için özgürlük umudu - Son Dakika
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Suriyeliler için özgürlük umudu

Suriyeli mimar Dua Ankuka, Esed sonrası özgür bir Suriye için ortak acı ve birlik vurguladı.

24.12.2024 13:20
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Suriyeliler, Esed rejiminin devrilmesinin ardından özgürce yaşayabilecekleri bir ülke umuduna kavuşurken, toplumun farklı kesimlerinden bir arada yaşama iradesine vurgu yapan mesajlar geliyor.

Şam'da yaşayan Suriyeli kadın mimar Dua Ankuka, yeni dönemde umut ve beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Çöken Baas rejimi döneminde ifade özgürlükleri olmadığını vurgulayan Ankuka, "Bir millet olarak aynı acıyı yaşıyoruz. Bu durum zamanla görüşlerimizi birleştirecek. Elbette bu zaman alacak; birbirimizle konuşmaya, fikrimizi ifade etmeye, seni dinlemeye ve başkasını dinlemeyi öğrenmeye başlamamız gerekiyor çünkü uzun süre kimse bir şey söylemeye cesaret edemedi." dedi.

Ankuka, Suriye'de farklı yaşam tarzlarına saygı duyulmasının bir zamanlar hayal olmasına rağmen durumun şimdi değiştiğine işaret ederek, "Her türlü umutsuzluğa rağmen her zaman umut taşıdık. Bunu burada, zor şartlara rağmen en iyisini yapmaya çalışmamızla kanıtlıyoruz. Şimdi artık bir hayal değil çünkü özgürlüğün tadını biraz daha iyi anlamaya başladık." diye konuştu.

Uzun yıllar boyunca aynı acıyı paylaşan Suriye halkının şu anda ortak görüşünün "özgürlük" olduğunu belirten Ankuka, "Biz zaten anlaşmazlık içinde değiliz çünkü hepimizin acısı ve talepleri aynı." ifadesini kullandı.

Ankuka, sorumluluk olmadan özgürlüğün bir sonuç getirmeyeceğinin altını çizerek, "Suriye artık hepimizin çabalarıyla özgür olacak, bu topraklar ve halk buna layık." dedi.

"Burada özgürlük istiyoruz, özgür olmak, birbirimizin varlığına saygı duymak ve kimsenin kimseyi yok saymaması gerektiğini düşünüyoruz." diyen Ankuka, Suriyelilerin çektiği "ortak acının" zamanla halkın görüşlerini birleştireceğini, buluşturacağını ve birbirlerine saygı duymalarını sağlayacağını belirtti.

Mimar Ankuka, "Uzun yıllar boyunca aynı acıyı paylaşan Suriye halkının şu anda ortak görüşü özgürlük. Biz zaten anlaşmazlık içinde değiliz çünkü hepimizin acısı ve talepleri aynı." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman haksızlığa uğrayan birileri vardı

Suriye'de herkesin bu topraklara ait olduğunu hissetmesi ve haklarının güvence altında olduğunu bilmesi gerektiğini ifade eden Ankuka, "Herkes eşit olmalı. Bu topraklar ve (yeni) anayasa, toplumun tüm kesimlerini kucaklamalı çünkü biz Suriyeliyiz." vurgusu yaptı.

Ankuka, devrik Esed rejiminde Suriyelilere adil davranılmadığını belirterek, "Her zaman haksızlığa uğrayan birileri vardı, her evde farklı şekillerde haksızlıklar yaşandı çünkü anayasaya uyulmuyordu, adalet nereden gelecekti ki?" dedi.

Halkın adaleti sağlayacak yeni anayasayı beklediğine işaret eden Ankuka, "Suriye ancak baskıyla yönetilebilir." fikrine katılmadığını söyledi. Ankuka, "İstikrar, üretkenliği, gelişmeyi ve sürdürülebilirliği sağlar. Eğer insanı baskı altına alıyorsanız, kesinlikle herhangi bir kalkınma ya da sağlıklı düşünce yapısı oluşturamaz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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